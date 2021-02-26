Алесин: Увольнение Виктора Лукашенко не связано с транзитом

Виктор Лукашенко сегодня был "избран" председателем Национального олимпийского комитета. Сразу после этого он лишился должности помощника президента по национальной безопасности. Что все это должно означать?





- Я думаю, чтобы пресечь разговоры о семейственности во власти. Не секрет, что его младшего сына Николая сватают в наследники, называют “принцем”. Кроме того, эксперты говорят о том, что Лукашенко в силовом блоке никому не доверяет, а его личный помощник в силовом блоке – родной сын Виктор, который координирует действия всех специальных подразделений, или спецназов (Альфа, Алмаз, ОСАМ – которые находятся вне ведения Минобороны), в Беларуси.





А с другой стороны, Лукашенко чувствует себя достаточно уверенно. Он считает, что элитные спецподразделения различных ведомств верны ему. Поэтому прямая связь, минуя руководство этих спецподразделений, Лукашенко через личного помощника выглядит несколько обидным для министров и глав ведомств, в подчинении которых находятся спецподразделения.





Думаю, это больше демонстративная мера. Лукашенко надо показать граду и миру, что он целиком контролирует ситуацию, никого не боится, доверяет высшим чиновникам, в том числе руководителям силовых ведомств.





Ситуация выглядит именно так, потому что сам Виктор - скрытный человек, понимал свою роль правильно – нигде не светился, и выполнял роль посредника между руководителем государства и спецподразделениями.





Теперь Лукашенко решил показать, что нормальная организация государства, без всяких неконституционных должностей, органов и подразделений, вполне его устраивает. Думаю, это решение – подготовка к конституционной реформе, к передаче полномочий от президента к министерствам и ведомствам.





- Правильно ли я понимаю, что теперь спецназы напрямую начнут подчиняться Лукашенко?





- Нет, они подчинялись напрямую, когда помощником по национальной безопасности был Виктор Лукашенко. Думаю, это также связано с реформой Совета безопасности, потому что благодаря наличию боковых механизмов Совбез практически ничем не управлял, являлся декоративным органом.





Например, в самый острый момент противостояния бывший госсекретарь Совбеза Равков оказался не у дел, Совбез превратился в пятое колесо в телеге. Недаром Лукашенко заявил, что необходимо использовать опыт России и Казахстана в определении места Совбеза в силовом блоке и в секторе национальной безопасности страны.





У Лукашенко ведь достаточно полномочий, чтобы напрямую обратиться к спецподразделениям в случае острой необходимости.









- Некоторые эксперты называют назначение Виктора Лукашенко президентом НОК началом транзита власти. Какая роль ему уготована в этом транзите?





- Думаю, никакая. Если личный помощник президента по национальной безопасности обладал серьезными полномочиями, координировал деятельность силовых структур, то как глава НОК он совершенно уходит из этой сферы.





Формально ему никто больше не подчиняется, кроме спортивных функционеров.

Думаю, транзит власти будет выглядеть несколько иначе. На роль преемника будет рассматриваться уже засвеченная в политике фигура, более чем лояльная президенту и достаточно квалифицированная как технический специалист.





Такая фигура на политическом поле одна – премьер-министр Головченко.





Если Лукашенко после ухода захочет контролировать ситуацию в стране в качестве председателя президиума Всебелорусского народного собрания, то нужен претендент без президентских амбиций, который лично ему обязан, и лучшей фигуры, чем Головченко, не найти.





Думаю, после того, как будут озвучены поправки в Конституцию, станет понятна конфигурация транзита власти. Посмотрим, какими полномочиями будет наделено "Всебелорусское народное собрание".





Передвижение Виктора Лукашенко вряд ли связано с алгоритмом транзита власти. Думаю, что все будет сложнее и гораздо проще. На должность президента будет рекомендована достаточно известная фигура: либо спикер одной из палат парламента, либо премьер-министр.





Представители силового блока, или из близкого круга Лукашенко, его родственники и дети - такой транзит вряд ли понравится России. Хотя требования к Лукашенко уменьшились (после событий в самой России, после обострения отношений с Европой и США), все равно сквозь пальцы они смотреть не будут, если транзит власти выльется в нецивилизованные формы.