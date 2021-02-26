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Почти год в тюрьме без суда и следствия: Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей

Политику и блогеру Сергею Тихановскому продлен срок содержания под стражей до конца апреля

Об сообщила агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Тихановского Наталья Мацкевич в пятницу.

"Срок содержания под стражей продлен до 11 месяцев. То есть до конца апреля 2021 года", - проинформировала Мацкевич.

Предыдущий срок содержания под стражей у Тихановского истекает 28 февраля.

Напомним, 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, известный видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

В СК Беларуси утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще ряду лиц обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.


Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.

Тогда вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.
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