"Сегодня, 26.02.2021, посетил Виктора Дмитриевича в СИЗО КГБ (в Минске). Оказалось, что ему даже не объявляли про перерыв в суде.





Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился - почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания.





Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись (видимо, имеется ввиду появившаяся после переговоров Лукашенко с Путиным и перерыва в процессе информация о том, что Бабарико отпустили под домашний арест - прим. БП)





Виктор Дмитриевич отлично держится. Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза изъятия имущества, ни восемь месяцев заключения - ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро", - сообщил Лаевский.



