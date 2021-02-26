Комитет по международным отношениям Палаты представителей одобрил проект резолюции, который признает Координационный совет белорусской оппозиции легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти.





Комитет также заявил, что прошедшие в августе президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, и поэтому Конгресс США «не признает объявленные правительством результаты, а Александра Лукашенко ­– законным президентом Беларуси».





Документ, требующий одобрения Палаты представителей в полном составе, призывает к продолжению сотрудничества между Соединенными Штатами и их трансатлантическими союзниками «в поисках путей поддержки демократического движения в Беларуси».





Резолюция также призывает к принятию дальнейших адресных санкций в координации с Европейским союзом, Соединенным Королевством, Канадой и другими союзниками и партнерами.





Согласно документу, санкции должны быть обращены против белорусских официальных лиц, «совершавших нарушения прав человека и участвовавших в действиях, которые привели к фальсификации результатов выборов 9 августа 2020 года».