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США готовы признать Координационный совет легитимным институтом для переговоров о передаче власти

Соответствующую резолюцию принял Комитет по международным отношениям Палаты представителей

Комитет по международным отношениям Палаты представителей одобрил проект резолюции, который признает Координационный совет белорусской оппозиции легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти.

Комитет также заявил, что прошедшие в августе президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, и поэтому Конгресс США «не признает объявленные правительством результаты, а Александра Лукашенко ­– законным президентом Беларуси».

Документ, требующий одобрения Палаты представителей в полном составе, призывает к продолжению сотрудничества между Соединенными Штатами и их трансатлантическими союзниками «в поисках путей поддержки демократического движения в Беларуси».

Резолюция также призывает к принятию дальнейших адресных санкций в координации с Европейским союзом, Соединенным Королевством, Канадой и другими союзниками и партнерами.

Согласно документу, санкции должны быть обращены против белорусских официальных лиц, «совершавших нарушения прав человека и участвовавших в действиях, которые привели к фальсификации результатов выборов 9 августа 2020 года».
Источник: golosameriki.com
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