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Блогера Сергея Петрухина бросили в карцер

Об этом в Фейсбуке написал руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.


26 февраля он относил в Могилевский изолятор передачу для Сергея Петрухина, но ее не приняли, пояснив, что Петрухин в карцере до 7 марта, передает Свабода.

49-летнего брестского блогера Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня.

Его обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", в "оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей" и в "оскорблении судьи".
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