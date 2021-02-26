



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал экономист и политик Ярослав Романчук.





Романчук напомнил, что в 2010 году министры иностранных дел Германии и Польши уже предлагали Александру Лукашенко кредит в размере 3 млрд. долларов, если он проведет честные и свободные выборы. По его мнению, это была попытка материально повлиять на Лукашенко.





«Обещания Европейского Союза дать 20-25 млрд долларов – это утопично-идеалистический сценарий, в котором белорусы, элита, силовики должны поверить в то, что будет, если они убедят Лукашенко честно провести выборы и честно посчитать голоса. Грубо говоря, это напоминает предложение о совершении сделки. Утром – стулья – демократические выборы, вечером – деньги. А. Лукашенко за 25 лет ни разу не совершал такие сделки с Россией», - считает он.





Эксперт убежден, что данные аргументы не являются действенными, потому что белорусы живут в совершенно ином информационном поле, а власти, в том числе Лукашенко, никогда не поверят политикам ЕС: он с ними на разных ценностных полюсах.





«Беларуси не нужны государственные кредиты от ЕС. Нам нужно помочь достучаться до тех людей, которые могли бы перевесить весы в пользу свободы и демократии, перетянуть канат в сторону честных выборов и открытого инклюзивного диалога. "Серая зона" - это примерно 30 – 40%. Для них обещание $20 – 25 млрд. – это сказка про серого бычка», - заявил он.





Романчук подчеркивает, что в Беларуси нужно увеличить число диалоговых площадок внутри страны.





«Нам нужно говорить с бизнесменами, серьезно говорить с номенклатурой, а также способствовать консолидации гражданского политического поля, чтобы оно говорило единым голосом. Для этого критически важно формировать спрос на свободный рынок, частную собственность, правовое государство и активное, солидарное общество», - подчеркнул он.





Эксперт настаивает: никто из европейцев за белорусов реформы не сделает.





«И опять-таки: если делать реформы под кальку Европейского Союза или МВФ, то нужно всё делать обдуманно и осторожно. Потому что многие решения, которые кажутся хрестоматийными для ЕС, могут привести к непреднамеренным последствиям в виде токсичной бюрократизации, удушающего регулирования и захвата государства номенклатурно-сил ыми кланами. Нужно учесть опыт Украины, России ил, Молдовы. Правительства этих стран во многом ориентировались на ЕС, но не учли природу государства, привычки бизнеса и культуру людей. Евросоюз действовал формально, по схемам из учебника economics, а по факту олигархи десятилетиями правили бал, делали все, что хотели с народом, дискредитируя идею европеизации их стран, а также саму идеологию свободы и демократии», - обратил внимание он.





Романчук подчеркнул, что за 20-25 лет белорусскими экспертами было наработано большое количество конкретных программ по тому, как делать реформы в стране.

«Но спроса на них практически нет - ни среди власти, ни среди бизнеса, ни среди политической оппозиции за рубежом и внутри страны», - добавил он.





Эксперт убежден, что проблемы Беларуси не ограничиваются отсутствием денег.

«Когда в Беларуси по-настоящему начнутся системные рыночные реформы, я думаю, что белорусы, занятые в бизнесы, легко найдут ресурсы под свои проекты. Я уверен, что 250 -3 00 тысяч больших, средних и малых инвесторов и предпринимателей смогут привлечь в свои проекты десятки миллиардов долларов. Свободных денег в мире очень много. Есть острый дефицит бизнес идей и ещё больший дефицит тех стран, которые создают для бизнеса прекрасные условия. Вот такие условия мы создадим. У нас для производителей будет лучшая монетарная, бюджетно-налоговая и регуляторная политика. У нас будет международное право и по-настоящему открытая конкуренция. Я категорически против того, чтобы главным модернизатором в стране было государство, с его инвестициями и потреблением. Очень велика опасность создания Беларуси корпоративного государства», - подытожил Романчук.





Напомним, что в Офисе Тихановской рассказали о «финансовой помощи» со стороны ЕС после проведения в Беларуси «честных выборов». Так, там пообещали Беларуси новые кредиты, поддержку по вопросу вступления в ВТО и получения безвиза.