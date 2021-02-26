Первая "отставка" Лукашенко. Что это значит?

15 апреля 2019 года Виктор Лукашенко стал и.о. первого вице-президента НОК, а 19 ноября того же года уже первым вице-президентом. Вот что об этом думает обозреватель Валерий Карбалевич и экс-депутат Ольга Абрамова.





«Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта», — заявил сегодня Лукашенко-старший.





Он также заявил, что «Виктор сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности».





Ранее, в декабре 2020 года, Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК Беларуси должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.





Глава МОК также заявил, что организация будет ждать результатов выборов в Национальный олимпийский комитет Беларуси, прежде чем принимать решение о том, будет ли флаг Беларуси развеваться на Олимпиаде Токио-2020 (Игры пройдут из-за коронавируса в 2021 году).





Примечательно, что и Александр Лукашенко, и его старший сын Виктор были подвергнуты санкциям МОК в декабре 2020 года, и им уже запрещено посещать Токио-2020.





Санкции последовали после того, как МОК начал расследование обвинений в политической дискриминации спортсменов после протестов против объявления Лукашенко победителем в президентских выборах Беларуси в августе прошлого года.





Также Беларусь уже лишилась ряда спортивных турниров, в том числе по хоккею, по шахматам, футболу, по пентатлону. Кроме того, страну могут лишить этапа Кубка мира по биатлону.





Попытка смикшировать конфликт

В комментарии Telegraf.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич заявил, что такой перестановкой власть пытается «смикшировать» ту конфликтную ситуацию, которая возникла в отношениях с МОК.





«Чтобы дать возможность белорусским спортсменам полноценно участвовать в олимпийских мероприятиях. Чтобы иметь возможность получать какие-либо финансовые ресурсы от Международного Олимпийского комитета. Такой жест в сторону МОК, что «мы услышали вашу претензию и мы готовы к переговорам, готовы к компромиссам, готовы идти на уступки», — рассказал политолог.





При этом эксперт напомнил, что расследование МОК в отношении властей Беларуси еще не закончено, поэтому сложно говорить о том, повлияет ли отставка Лукашенко на позицию Международного Олимпийского комитета.





Перестали закрывать глаза на нарушения

Валерий Карабалевич отметил, что Национальный Олимпийский комитет является общественной организацией, «и когда президент государства одновременно является президентом Национального Олимпийского комитета, — это нарушение Олимпийской хартии».





Но, по его словам, пока не поступало жалоб спортсменов, а Беларусь охотно принимала международные турниры, на огосударствление НОК «смотрели, закрыв глаза».





«Но теперь, когда возник конфликт, на это обратили внимание. Как это президент – и глава Национального Олимпийского комитета. А Виктор – уже не президент, это уже немножко другое», — подчеркнул политолог.





По мнению Валерия Карбалевича, отставка Лукашенко с должности президента НОК в условиях «ужесточения репрессий и чисток госаппарата», а также спада протестной активности вряд ли повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране.





Баланс сил не в пользу Лукашенко

В свою очередь экс-депутат, социолог Ольга Абрамова отметила, что данная перестановка на международную ситуацию вокруг белорусского спорта не повлияет, потому что «сохраняются все те факторы, которые ее (ситуацию – Телеграф) сформировали».





При этом, по ее мнению, на уровне руководства Международного Олимпийского комитета «есть разные взгляды по Беларуси – более жесткие, более мягкие, умиротворяющие».





«В общем и целом баланс сил, скорее всего, не в пользу предложений белорусской официальной стороны», — заявила Ольга Абрамова.





Она также отметила, что спорт для Александра Лукашенко играет примерно ту же роль, что «играли Олимпийские игры во времена правления Гитлера». При этом, по ее словам, у Александра Лукашенко есть «нервная и болезненная реакция» в отношении тех спортсменов, которые выступают против него.





Попытки же властей наказать таких спортсменов могут привести лишь к тому, что «лучшими спортсменами Беларуси обогатятся другие страны».





«То, что происходит с программистами, будет в определенной мере происходить и с белорусскими спортсменами», — подчеркнула социолог.