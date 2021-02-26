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Уголовное дело за "Жыве Беларусь!"

В Сморгони заведено уголовное дело по статье 339 УК «Хулиганство».

Председатель суда Сморгонского района Людмила Петрова.


История началась 18 февраля. В тот день в Сморгонском районном суде выносился приговор по уголовному делу против Руслана Валюка и Ирины Марковой. Их обвиняли по статье "Клевета", мол, они распространяли в Сморгони листовки, оскорблявшие милицию. Ранее по этой статье к двум с половиной годам химии был осужден редактор «Новой газеты Сморгони» Ромуальд Улан, сообщает "Наша Ніва".

В результате Валюк получил два года химии, а Маркова — два года домашней химии. Когда приговор уже был вынесен, то на коридоре суда кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь», некоторые ответили на это «Жыве». В то же время в соседнем зале происходило рассмотрение уголовного дела во главе с председателем Сморгонского суда Людмилой Петровой.

Когда Петрова услышала выкрики, то вышла из зала, начала говорить, что это неуважение к суду, грозило вызвать милицию. Сама Петрова стала у турникета и никого не выпускала из помещения. Тогда часть людей просто открыли окна и стали оттуда выскакивать на снег. Интересно, что то окно находится прямо напротив районной милиции.
Ромуальд Улан рассказывает, что тоже был на вынесении приговора, но события в коридоре уже не застал, так как спешил на работу, поэтому ушел раньше.

"В тот же день допросили восемь человек, но задержали только одного. На следующий день, в пятницу, задержали четырех человек, включая меня, - говорит Улан. - Нас продержали в изоляторе до понедельника, а уже потом судья Боландь отправил все протоколы на доработку, а людей освободили».

Помимо Улана, на сутки попали Евгений Новиков, Илья Петунов, Людмила Сульжицкая. А вот Сергею Траю повезло меньше - он отсидел 5 суток.

Пока задержанные находились в изоляторе, было заведено уголовное дело по статье»Хулиганство". Среди подозреваемых - все те люди, которые находились на вынесении приговора Валюку и Марковой.

Велась видеосъемка процесса, поэтому с подозреваемыми проблем нет, а вот разглядеть на видео, кто именно кричал «Жыве Беларусь» не получается, видео плохого качества.

"Давят очень сильно, мне говорят, что химией не обойдется, например», — говорит Ромуальд Улан. Его апелляция будет рассмотрена в Гродно 11 марта, если она не отменит наказание, то редактору придется отправиться на химию.
Задержания в Сморгони продолжаются, задержанная мать двоих несовершеннолетних детей Нина Шиш, соратники надеются, что ее отпустят на свободу.
Вясна
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