







— Почему сходит лавина? — рассуждает Чалый. — Кто-то может сказать: потому что был триггер. Потому что громкий звук, птичка там села, веточка сломалась или еще что-то. Но это не причина, это повод. Причина — это огромное наросшее количество снега. И мы сейчас в ситуации, когда находимся у подножия лавины, где огромное количество снега. Какая разница, что станет спусковым механизмом!





...Снег — это и есть спокойная, уверенная решимость в том, что уже все! Ситуация изменилась радикально: у него нет большинства, а у нас есть — снег, нависший там. Лавина сойдет обязательно, определенно. Но сказать, сегодня это будет или завтра, нельзя.