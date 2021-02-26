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Чалый о том, когда победят протесты в Беларуси: «Какая разница, что станет спусковым механизмом!»

Независимый аналитик Сергей Чалый в эфире Еврорадио высказал интересную мысль о том, победят ли протесты в Беларуси и когда это может произойти.



— Почему сходит лавина? — рассуждает Чалый. — Кто-то может сказать: потому что был триггер. Потому что громкий звук, птичка там села, веточка сломалась или еще что-то. Но это не причина, это повод. Причина — это огромное наросшее количество снега. И мы сейчас в ситуации, когда находимся у подножия лавины, где огромное количество снега. Какая разница, что станет спусковым механизмом!

...Снег — это и есть спокойная, уверенная решимость в том, что уже все! Ситуация изменилась радикально: у него нет большинства, а у нас есть — снег, нависший там. Лавина сойдет обязательно, определенно. Но сказать, сегодня это будет или завтра, нельзя.
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