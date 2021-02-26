Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководители стран договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб. В целом встречу Песков назвал «очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной».





UDF.BY поинтересовался у экспертов: добавила ли информация последних дней большего понимания того, что Лукашенко и Путин обсуждали в Сочи?

«Было важно сверить часы, а важных решений там не принималось»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что заявление Пескова не дает полного представления о содержании переговоров.





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«Перечисленные им темы являются давними. По Минобороны – готовятся масштабные учения в этом году. По налогам – известно, что Россия давно продвигает свои стандарты в налогообложении и унификацию в законодательстве. И пока нет деталей, трудно говорить, что в этих сферах есть качественные изменения. Наверное, это официальная отбивка, которая отражает часть того, что обсуждалось в Сочи, но вряд ли все переговоры ограничивались только этими вопросами. Тем более, что эти вопросы скорее уровня правительства, чем президентов», – сказал Казакевич.





Что тогда было главными темами при общении Лукашенко и Путина?





«Мне кажется, во время переговоров не было ярко выраженных главных пунктов. Сама встреча имела плановый характер. Думаю, было важно сверить часы, а важных решений там не принималось», – считает Казакевич.





При этом, по его мнению, руководители стран не могли обойти стороной вопросы политического кризиса в Беларуси, конституционной реформы, транзита власти, а также конфронтации с Западом.





Почему Лукашенко поднял в Сочи вопрос о дорожных картах по углублению интеграции?





«Он говорит о них постоянно, это традиционная тема на такого рода переговорах. Наверное, Лукашенко хотел продемонстрировать какую-то динамику, какой-то прогресс в этом вопросе. Но то, что мы до сих пор не знаем, ни содержание этих карт, ни их точное количество, ни в чем заключается противоречия, все это говорит о том, что пока показывать в виде успеха особо нечего. И, наверное, большинство из дорожных карт имеет узкий отраслевой характер и не могло бы качественно изменить отношения между странами», – полагает Казакевич.





Почему не состоялась анонсированная встреча Лукашенко и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева? Политолог считает, что на фоне долгих безрезультатных переговоров с Путиным ее могли посчитать лишней.





«Эта встреча также скорее имела бы характер обсуждения текущих вопросов, чем принятия решений», – сказал Казакевич.

«Россия не склонна сейчас идти на прямую поддержку Лукашенко»

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил: поступающая информация говорит о том, что ситуация в отношениях властей двух стран не изменилась.





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«Россия хочет большей интеграции с Беларусью, поэтому снова возник вопрос о дорожных картах. Со стороны Минска не угасает тема выделения новых кредитов. Но Россия не склонна сейчас идти на прямую поддержку Лукашенко, пытаясь получить гарантию выполнения договоренностей. Кремль хочет увидеть конкретные шаги», – сказал Егоров.





Москва научена горьким для себя опытом.





«Минск тянет время, Москва это понимает и поэтому ничего не делает в плане решительной поддержки Лукашенко. То есть позиция Кремля в ситуации политического кризиса в Беларуси по-прежнему двойственная», – отметил Егоров.





Несколько недель назад на Всебелорусском народном собрании Лукашенко наконец рассказал о сроках конституционной реформы. Обсуждал ли он этот вопрос с Путиным?





«Кто его знает, что они могли обсуждать шесть часов: как обычно информация по результатам переговоров скудная. Но можно предположить, что, конечно, этот вопрос обсуждался – его не могли на затрагивать, если касались внутриполитической ситуации в Беларуси», – считает Егоров.





В суде над бывший главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико довольно неожиданно объявили перерыв на две недели, сославшись на болезнь члена суда. Может ли это быть последствием переговоров в Сочи?





«Пока обсуждать это можно только в плане конспирологии и различных спекуляций. Нет ни одного факта, который прямо подтверждал бы или наоборот опровергал бы такую версию. Нужно смотреть, что будет дальше. Если были бы более явные шаги, например, изменение меры пресечения Бабарико, то можно было бы обсуждать эту версию обстоятельно, но пока оснований для этого нет», – полагает Егоров.



