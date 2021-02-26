Министр обороны США Ллойд Остин Jim Lo Scalzo/Pool via AP





Соединенные Штаты уверены, что нанесли в Сирии удар именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против американских интересов. Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.





"Мы уверены в цели, которую мы отслеживали, мы знаем, по чему мы нанесли удар. Мы уверены, что [подвергнутая бомбардировке] цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое [ранее] нанесло удары [в Ираке]", - сказал руководитель американского военного ведомства.





По его словам, цель для нанесения удара была вычислена в том числе благодаря разведданным, предоставленным иракской стороной. "Мы позволили иракцам провести расследование и получить разведданные для нас, и мы поощряли их усилия, и они были нам очень полезны для установления точного местонахождения цели", - пояснил Остин.





Глава Пентагона также подчеркнул, что американские военные, наносившие удар, по его мнению, "действовали очень профессионально".





Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби подтвердил, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада". В его заявлении, поступившем в ТАСС, отмечалось, что удары "стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке". Утверждалось также, что "военный ответ был дан наравне с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции".





Обстрелы в Ираке

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечалось, пострадавших не было.





На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.



