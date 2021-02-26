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Латушко призвал Пескова проинформировать о сочинских договоренностях

Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко призвал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова проинформировать народы Беларуси и России о договоренностях, достигнутых в ходе встречи в Сочи глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Если узурпировавший власть в Беларуси человек не считает необходимым информировать белорусов о том, о чем он договаривается с Российской Федерацией, если Российская Федерация говорит о том, что считает белорусский народ братским народом, белорусское государство - союзным государством, и поддерживает устремления к тому, чтобы строить более широкие отношения, так может быть Дмитрий Сергеевич Песков проинформирует белорусский народ, о чем же были достигнуты договоренности в Сочи, какие решения были приняты", - заявил Латушко в четверг во время прямого эфира на своем ютуб-канале.

Латушко отметил, что это важно и для белорусов, и для россиян. "Если нас и с той стороны не захотят проинформировать, стоит ли удивляться, что социальная база поддержки белорусско-российской интеграции продолжит уменьшаться", - сказал политик, пишет interfax.by

Он считает, что год назад общественно-социальная база для выстраивания более масштабных отношений между Беларусью и Россией была гораздо шире. Сейчас, по его словам, с учетом того, что руководство РФ не дало соответствующую политическую, правовую оценку событиям в Беларуси, касающимся президентских выборов, эта база уменьшилась. "И об этом знают в Кремле", - отметил Латушко.

По мнению оппозиционера, Лукашенко в условиях санкций Евросоюза ездил в Сочи к Путину за деньгами, поскольку "других источников финансирования у него нет".

При этом Латушко уверен, что в случае ухода Лукашенко с поста президента финансовые потоки в Беларусь восстановятся и даже в большем объеме. Он также заявил, что по его сведениям, ""План Маршалла", который готовится Европейским союзом, уже практически готов". "Надеемся, что он в ближайшее время будет озвучен", - сказал Латушко.

Справочно
 
Бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры Павел Латушко входит в состав Координационного совета, а также возглавляет народное антикризисное управление.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 17 августа было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. Основная труппа уволилась в знак солидарности и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на президентских выборах.
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