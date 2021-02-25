Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что из-за прерванного сообщения между странами вследствие пандемии коронавируса сотрудникам дипмиссии с семьями пришлось выбираться на родину самостоятельно. Большую часть пути до границы они преодолели на поезде и автобусе, однако из приграничной зоны они добирались до России пешком. Дипломаты соорудили тележку, на которую погрузили детей и вещи.





«Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин», — уточнили в МИД.



