На сайте Всебелорусского народного собрания появилась форма для голосования: людям предлагают определиться, в какой день стоит праздновать День народного единства, пишет blizko.by.

Варианта всего два. Первый – 17 сентября. В этот день СССР, в соответствии со скрытой договоренностью в рамках пакта Молотова-Риббентропа, вступил на территорию восточной Польши и западной Беларуси, разделив таким образом сферы влияния в Восточной Европе.





Второй вариант – 14 ноября. В том же 1939 году в этот день советизированные власти Западной Беларуси попросились в состав БССР и стали частью советской республики.

Почему все даты, которые предлагают власти, связаны лишь с советским и достаточно противоречивым периодом истории нашей страны, непонятно.



