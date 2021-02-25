Внешняя разведка Эстонии — о протестах в Беларуси и влиянии России





"Белорусский военный округ" / valisluureamet.ee​





"Беларусь является необходимой для России буферной зоной и обеспечивает её задачи на западном стратегическом направлении", — отмечается в отчёте. Прогнозируется, что в случае войны "Россия может использовать Беларусь как плацдарм и развернуть там свои войска, блокируя доступ НАТО к Сувалкскому коридору". Эстонские эксперты анализируют возможности ударов со стороны нашей страны по странам НАТО и по Украине, передает Ерорадио.





Много места в отчёте посвящено протестам в Беларуси в 2020 году. Авторы хорошо ориентируются в ситуации, пишут о причинах протестов, об основных действующих лицах. Упоминается недавнее Всебелорусское народное собрание, которое провёл Александр Лукашенко. Его называют "спектаклем". Эстонцы убеждены, что "в глазах значительной части населения Лукашенко потерял свою легитимность как президент", "даже если протесты стихнут, белорусы не успокоятся, пока Лукашенко не покинет свой пост".





Авторы отчёта много пишут об экономической зависимости Беларуси от России, рассуждают о том, как белорусы смогут от неё избавиться. Они подчёркивают, что Москва хотела бы в Беларуси "осуществить контролируемую смену власти", но без участия протестующих. "В интересах России было бы иметь слабого президента и несколько центров власти, которые соревновались бы за внимание Кремля", — пишут эксперты.





Обложка отчёта / valisluureamet.ee





Одна из иллюстраций отчёта / valisluureamet.ee