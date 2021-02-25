Милиция задерживала одну из ключевых персон в белорусской экосистеме стартапов
Белорусская милиция похвасталась, что "обезвредила" девушку, которая сообщала "непроверенную" информацию и "слухи" блогеру Антону Мотолько.
Юлия Локоткова на фоне красно-зеленого флага
Ее, как и других, заставили покаяться в "преступлениях" на фоне красно-зеленого флага. Эта девушка — Юлия Локоткова, одна из ключевых личностей в белорусской экосистеме стартапов, финансовый аналитик, СЕО стартапов PingFin, OpenBusiness, Graime.
Локотковой вынесли предупреждение. Ранее под свои проекты она привлекла сотни тысяч долларов инвестиций. Вряд ли после такого у нее остается желание связывать свои бизнесы с Беларусью.
Юлия Локоткова была в эфире Еврорадио. На видео — большая и интересная беседа с ней.
19:13 25/02/2021
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