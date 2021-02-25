



Юлия Локоткова на фоне красно-зеленого флага​





Ее, как и других, заставили покаяться в "преступлениях" на фоне красно-зеленого флага. Эта девушка — Юлия Локоткова, одна из ключевых личностей в белорусской экосистеме стартапов, финансовый аналитик, СЕО стартапов PingFin, OpenBusiness, Graime.





Локотковой вынесли предупреждение. Ранее под свои проекты она привлекла сотни тысяч долларов инвестиций. Вряд ли после такого у нее остается желание связывать свои бизнесы с Беларусью.





Юлия Локоткова была в эфире Еврорадио. На видео — большая и интересная беседа с ней.



