Юрий Амбразевич, Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве пишет TUT.BY.





— Как и многие другие страны, Беларусь полагает, что рассмотрение страновых сюжетов в Совете ООН по правам человека без согласия законных правительств составляет грубое нарушение принципа невмешательства во внутренние дела, закрепленного в уставе ООН, а также нарушение мандатов СПЧ и УКПВЧ, — заявил Амбразевич.





По мнению белорусской делегации, доклад отражает «весьма субъективный и упрощенный взгляд» на события в Беларуси. Рекомендации белорусскому правительству, по мнению Амбразевича, оторваны от реальных вызовов в области государственной политики и управления, стоящих перед белорусским обществом.





— Рекомендации основаны на идеальных кабинетных теориях, применимых разве что в стерильном мире. В отношении каждого соавтора резолюции 45/1 можно написать подобный набор рекомендаций, — заявил Амбразевич.





Представленный доклад, по мнению представителя официального Минска, не содержит важной информации по целому ряду вопросов, которые оказывали и оказывают влияние на политические императивы, определяющие действия правительства. Амбразевич перечислил эти, по его мнению, важные моменты.





— Это неконституционный и противозаконный характер уличных протестов и произвольное создание самоназначенными активистами различных институций по передаче власти, это многочисленные свидетельства насильственных действий протестующих в отношении органов правопорядка, это внешнее вмешательство в избирательную кампанию и протестные события. Это противозаконное присвоение отдельными личностями и интернет-ресурсами статуса журналистов и СМИ в целях последующих действий по координации протестных акций, это поступление угроз в адрес госслужащих и иных лиц, поддерживающих власть, — перечислил Амбразевич.





По словам постоянного представителя Беларуси, в докладе нет ни слова об объективной картине массовости протестов.





— На 9,5 миллиона населения [приходится] 20−30 тысяч подписчиков на самые раскрученные Youtube-каналы главных противников власти, и 100, максимум 200 человек протестующих на двухмиллионное население столицы. Анализ всех этих вопросов критически важен для понимания происходящего в Беларуси, — заявил Амбразевич.





Доклад Верховного комиссара поддержали все европейские страны, а также США и Канада. Представители Венесуэлы, Китая, КНДР, Ирана, Сирии, Египта, Казахстана и России заявили, что доклад комиссара по правам человека ООН — вмешательство во внутренние дела Беларуси.





— Сегодня мы стали свидетелями очередного примера крайней политизации работы Совета. Некоторые из его членов настойчиво пытаются закрепить белорусский сюжет в СПЧ. Права простых белорусов их мало беспокоят, главная цель — повторить сценарий южного соседа Беларуси. Создается впечатление, что, раскручивая белорусский сюжет, на Западе пытаются отвлечь внимание населения от собственных проблем. Возникает вопрос: почему немецким, французским, польским полицейским разрешается жестоко подавлять право на мирные протесты, почему применяются водометы, газ, людей бьют дубинками и арестовывают? И это так называемая процветающая демократическая Европа. Доклад Верховного комиссара отличается одной уловкой: в нем ничего не говорится о подпитке протестов и вмешательстве во внутренние дела республики извне. Призываем прекратить политизировать ситуацию в Беларуси и обратить внимание на ситуации, действительно заслуживающие внимание с точки зрения нарушения прав человека, — заявил представитель России.



