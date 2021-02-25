Мишель Бачелет представит сегодня на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает Об этом говорится в докладе о положении в области прав человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года, который Верховный комиссар ООН по правам человекапредставит сегодня на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает tut.by





с 1 мая по 20 декабря 2020 года. В нем рассматриваются события в ходе избирательной кампании и ситуация, сложившаяся во время и после президентских выборов. Доклад Мишель Бачелет, опубликованный на сайте Совета по правам человека ООН, охватывает периодВ нем рассматриваются события в ходе избирательной кампании и ситуация, сложившаяся во время и после президентских выборов.





В документе в первую очередь отмечается, что 5 октября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направило вербальную ноту в постоянное представительство Беларуси в Женеве с просьбой разрешить посещение страны.





В своем ответе от 16 октября правительство Беларуси подтвердило позицию, которую оно изложило в ходе срочных прений, а именно: оно не признает резолюцию 45/1 Совета по правам человека, где шла речь о многочисленных нарушениях прав человека в Беларуси, и не разрешило посещать страну.





Поэтому доклад подготовили на основе дистанционного мониторинга. Правительство Беларуси представило информацию через свое Постоянное представительство в Женеве.





«В соответствии со своей методологией мониторинга прав человека Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проявляло должную осмотрительность при оценке надежности и достоверности источников и при перекрестной проверке собранной информации. Оно также приняло все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности некоторых источников», — говорится в докладе.





В документе также отмечается, что это не исчерпывающий отчет обо всех случаях нарушений прав человека, совершенных в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года, но его цель — показать и осветить основные закономерности.





Систематическое нарушение прав на основные свободы

В докладе указывается, что докладчики по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси в 2013, 2016 и 2019 году посвятили три доклада правам человека и основным свободам в контексте избирательных процессов в нашей стране.





В 2018 году Комитет по правам человека призвал Беларусь привести свои правила и практику проведения выборов в полное соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах, обеспечив полное и реальное осуществление избирательных прав, в том числе оппозиционными политическими кандидатами, свободу участвовать в плюралистических политических дебатах и мирных демонстрациях, а также воздерживаться от использования положений уголовного законодательства для исключения оппозиционных кандидатов.





Эти рекомендации, отмечается в докладе, остаются в основном невыполненными.





«Комитет по правам человека неоднократно подчеркивал, что осуществление свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциации является важнейшим условием осуществления права голоса, которое зависит от свободного обмена информацией и идеями между гражданами, кандидатами и избранными представителями, а также от свободной прессы и средств массовой информации, способных комментировать общественные вопросы и информировать общественное мнение без цензуры и ограничений.





Свободное осуществление права на свободу ассоциации имеет решающее значение для гарантирования возможности создания политических партий и обеспечения плюрализма и политической конкуренции, а также свободы мирных собраний, которая позволяет кандидатам встречаться со своими сторонниками и устанавливать контакты с потенциальными избирателями», — говорится в документе.





Что касается выборов в 2020 году, то, как отмечают в ООН, три месяца, предшествовавшие выборам, были отмечены неоднократными разгонами милицией пикетов по сбору подписей и мирными собраниями в поддержку оппозиционных кандидатов, что привело к арестам, задержаниям и штрафам.





«В предвыборный период арестовано более 1000 человек. Сотни человек были оштрафованы или приговорены к административному задержанию; в отношении 23 человек, в том числе лиц, намеревавшихся участвовать в выборах, блогеров, журналистов, организаторов и участников сбора подписей, гражданских инициатив и других мирных мероприятий, были возбуждены уголовные дела», — приводятся в докладе цифры.









«Применение силы во время протестов всегда должно быть исключительным, соразмерным и крайней мерой»

Мониторинг показал, что в Беларуси до и после выборов систематически нарушались права на основные свободы: мирных собраний, слова, выражения мнений. Анализ многочисленных отчетов, сообщений и видеоматериалов о маршах неизменно показывает, что, хотя участники были в подавляющем большинстве мирными, они систематически и во многих случаях жестоко разгонялись силами безопасности.





«Применение силы во время протестов всегда должно быть исключительным, соразмерным и крайней мерой; даже если некоторые участники несут ответственность за отдельные акты насилия, все собрание не должно рассматриваться как утратившее свой общий мирный характер.





Независимо от соответствующих международных норм и стандартов почти все мирные протесты, проводившиеся до и после выборов, разгонялись неизбирательным образом. Силы безопасности применяли ненужную или чрезмерную силу, включая избиения дубинками, а также химические раздражители, водяную пушку, резиновые пули и светошумовые гранаты», — отмечается в докладе.





В ООН неоднократно подчеркивали, что законодательная база, регулирующая проведение собраний в Беларуси, не соответствует международным нормам и стандартам, и давали соответствующие рекомендации.





Международные стандарты основаны на предположении о том, что все мирные собрания защищены; что государство несет позитивную обязанность по содействию мирным собраниям; что собрания не должны требовать разрешения, а только уведомления; и что собрания являются мирными, и поэтому отдельные акты насилия со стороны некоторых участников не должны приписываться собраниям как таковым.





В них также излагаются допустимые основания для введения ограничений, которые должны отвечать требованиям необходимости, законности и соразмерности.





В докладе обращается внимание и на произвольные аресты и задержания.





— Комитет по правам человека четко заявил, что арест или задержание в качестве наказания за законное осуществление прав на свободу мнений и их свободное выражение, мирных собраний и ассоциации является произвольным, отметив, что «произвол» включает в себя элементы неуместности, несправедливости, отсутствия предсказуемости и надлежащих процессуальных норм, а также элементы разумности, необходимости и соразмерности, — отмечают в ООН.





В соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, досудебное содержание под стражей должно использоваться в качестве крайней меры; поэтому систематическое помещение лиц под стражу или содержание их под стражей до суда в переполненных помещениях с плохими условиями содержания вызывает особую озабоченность в период, когда число случаев коронавирусной болезни резко возрастает.





«Ситуация отражает давние хронические нарушения и безнаказанность»

В выводах доклада говорится, что собранная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека информация свидетельствует о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси, а также о том, что ряд действий белорусских властей до и после выборов был направлен на ограничение прав на свободу мнений и их свободное выражение, мирных собраний и ассоциаций, а также права на участие в политической жизни, в частности до выборов, что привело к беспрецедентному по своим масштабам кризису в области прав человека в Беларуси.





«Эта ситуация отражает давние хронические нарушения и безнаказанность, на которые обращали внимание различные международные правозащитные механизмы, включая договорные органы и Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси», — говорится в документе.





Широко распространенные нарушения, совершаемые в контексте выборов, систематический отказ в основных свободах, массовые произвольные аресты и задержания людей, которые организовывали протесты или участвовали в протестах или выступали с критикой или инакомыслием, а также сотни предполагаемых актов пыток и жестокого обращения, преследования и запугивания, направленных против членов оппозиции, журналистов и правозащитников и граждан в целом, создали атмосферу страха и безнаказанности.





Ситуация еще более усугубляется отсутствием мер по обеспечению ответственности за такие нарушения прав человека.









Верховный комиссар рекомендует правительству Беларуси:





— обеспечить проведение независимых, беспристрастных, оперативных, тщательных, эффективных, заслуживающих доверия и транспарентных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте мирных протестов, включая гибель и ранения людей, а также пытки или жестокое обращение, в том числе акты сексуального насилия, и привлечение виновных к судебной ответственности и адекватное наказание;





— обеспечить, чтобы все жертвы нарушений прав человека получали возмещение и средства правовой защиты, включая компенсацию, реабилитацию и право знать правду; и принять меры для предотвращения повторения нарушений прав человека, включая акты репрессий в отношении жертв и свидетелей;





— немедленно и безоговорочно освободить всех тех, кто незаконно или произвольно задержан за мирное осуществление своих свобод выражения мнений, ассоциации и мирных собраний или своих законных функций, включая правозащитников, журналистов и адвокатов, и прекратить и отменить любые административные или уголовные судебные меры в отношении людей за осуществление их прав человека, включая право на свободу выражения мнений и право на мирные собрания;





— инициировать всеобъемлющий обзор и реформу национальной нормативно-правовой базы в целях решения системных проблем и предотвращения повторения нарушений прав человека.





В целом Верховный комиссар рекомендует правительству инициировать в Беларуси пересмотр и реформу национальной правовой базы для решения системных проблем и предотвращения повторения нарушений прав человека, в том числе пересмотреть закон о массовых мероприятиях и закон о СМИ с целью их приведения к международным стандартам.



