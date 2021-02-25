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Вперёд в прошлое: получится ли у Лукашенко вернуть "лихие 90-е"?

Ни визит в Сочи, ни разговор Лукашенко с Путиным по телефону на следующий день после сочинской лыжни не принесли понимания: а зачем встречались, о чём договорились и даст ли Путин денег?

На этом фоне суды продолжают раздавать приговоры, правительство заморозило цены, а накачанный зарядами энергии и решимости гомельский военком не перестает эти заряды передавать всем желающим.

Что плохого в заморозке цен на отдельные товары? Станут ли судебные процессы свидетельством победы над протестами и хватит ли на всех зарядов энергии и решимости у военкома? 

Чего на самом деле хочет Кремль от Лукашенко? На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает аналитик Сергей Чалый.
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