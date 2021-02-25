- Почему власти «заморозили» цены?





- Причины две. И без того инфляция ускорялась: годовая инфляция в декабре 2020 года достигла 7,4%. В результате роста НДС на льготные группы товаров (медицинские, детские, лекарства и так далее) инфляция еще сильнее усилилась – в январе она уже достигла 7,7% за год.





На ценах сказывалась девальвация белорусского рубля, произошедшая в прошлом году. Соответственно, чтобы сдержать рост цен и было принято это решение.





Белорусам не привыкать к регулированию цен: регулярные попытки предпринимаются последние 25 лет. Закономерный итог этих попыток – самая высокая инфляция в СНГ.





С 1990 года инфляция в Беларуси выросла более чем на семь с половиной миллиарда процентов. И это на фоне самых жестких и частых попыток регулирования цен.





То есть, идет борьба не с причинами, не с проблемами, которые приводят к росту цен, а пытаются сразу бороться с последствиями.





- Что привело к такому росту цен?





- Факторов несколько. Первое – прошлогодняя девальвация рубля, которая со временем выливается в рост цен: и на импорт, и на отечественные товары, в которых используется иностранное сырье, детали, комплектующие.





Даже без такого использования девальвация приводит к удорожанию энергоносителей – цены растут на все.





Второй фактор – продолжающийся рост зарплат: за год зарплаты выросли на 15%, рост зарплат перегнал инфляцию. Речь идет о средних зарплатах: кто-то этого роста не увидел, у кого-то доходы вообще упали.





И получается, количество денег на руках у населения больше, чем выросло производство в стране. В результате имеющиеся товары и услуги дорожают.

Последняя причина – увеличение НДС по льготируемым позициям.





- К чему приведет «заморозка» цен?





- Единственный вопрос: как долго она продержится в нынешнем виде? В прошлом году эксперимент с «заморозкой» цен (ввели в конце марта, а в середине апреля отменили) продлился только три недели.





За короткое время тяжелых последствий не наступит. Если сейчас «заморозка» продлится существенно дольше, то можно спрогнозировать, что товаров, цены на которые регулируются, станет существенно меньше, они пропадут с полок вообще, когда израсходуются складские запасы.





А убытки для импортеров, торговли из-за такого сдерживания цен на льготируемые товары могут быть компенсированы дополнительно ростом цен на товары, которые не входят в эти списки. Что-то пропадет, что-то станет дороже – по сравнению с тем, что было бы без этого постановления.





- Многие называют решение правительства политическим – дабы предотвратить недовольство людей накануне возможной «горячей весны».





- Чтобы что-то предотвратить, надо продумать свои действия хотя бы шага на полтора вперед. «Заморозка» цен, которая приведет к пропаже одних товаров и удорожанию других товаров, вряд ли вызовет удовольствие у населения.