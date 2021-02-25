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В Беларуси появились новые политзаключенные

В Беларуси появились новые политзаключенные. Правозащитное сообщество признало ими Марию Сафонову и Андрея Сысуна.

Сафонова в прошлом году была осуждена в Минске на 2 месяца ареста за "осквернение сооружений и порчу имущества" (ст. 341 УК) — наносила на тротуары, урны, столбы краской надписи "Жыве Беларусь" и изображения бело-красно-белого флага. Сысун был осужден в Вилейке на 3 месяца ареста по той же статье — наносил на тротуары, электрические щитки, двери подъезда надписи "Жыве Беларусь!", "Лука сыходзіць!" и "3%".

Правозащитники считают, что содержание нанесенных надписей не может быть квалифицировано как осквернение сооружений надписями циничного содержания и, соответственно, квалифицировано по статье 341. Они признали лишение свободы Марии Сафоновой и Андрея Сысуна "политически мотивированным" и требуют их освобождения, прекращения уголовного преследования.

В Беларуси уже 251 политзаключенный.
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