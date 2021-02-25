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Министр информации: В 2020 году белорусская журналистика раскрылась во всей красе

В четверг, 25 февраля, прошла итоговая коллегия Министерства информации Беларуси

За круглым столом выступил и глава Мининформа Игорь Луцкий, который, подводя итоги года заявил, что прошедший 2020-ый год поспособствовал журналистике в Беларуси. Он рассказал, что были созданы мощные журналистские материалы, среди журналистов «появились лидеры мнений».

"Год был не простой, но полученный опыт, взаимоподдержка, ощущение, что ты не один, помогли в определенный момент во всей красе раскрыться белорусской журналистике", - заметил министр.

Но и добавил, что акцент на коллегии будет смещаться в сторону работы в сети, соцсетях и мессенджерах, а также телевидении и печатных СМИ.

"Сегодня одно из важнейших направлений - работа в сети. В какой-то мере в этой сфере мы не так хорошо развивались. Однако август 2020-го года показал, что у нас есть мощности и резервы, в том числе кадровые, которые позволили выстоять в непростое время. Телевидение - это тоже наш мощный ресурс", - заявил Луцкий.
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