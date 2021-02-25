За круглым столом выступил и глава Мининформа Игорь Луцкий, который, подводя итоги года заявил, что прошедший 2020-ый год поспособствовал журналистике в Беларуси. Он рассказал, что были созданы мощные журналистские материалы, среди журналистов «появились лидеры мнений».





"Год был не простой, но полученный опыт, взаимоподдержка, ощущение, что ты не один, помогли в определенный момент во всей красе раскрыться белорусской журналистике", - заметил министр.





Но и добавил, что акцент на коллегии будет смещаться в сторону работы в сети, соцсетях и мессенджерах, а также телевидении и печатных СМИ.





"Сегодня одно из важнейших направлений - работа в сети. В какой-то мере в этой сфере мы не так хорошо развивались. Однако август 2020-го года показал, что у нас есть мощности и резервы, в том числе кадровые, которые позволили выстоять в непростое время. Телевидение - это тоже наш мощный ресурс", - заявил Луцкий.







