Марголин: Без референдума Путин Лукашенко больших денег не даст

– Какими вы видите результаты встречи Лукашенко и Путина? На что обратили внимание?





– Обратил внимание на то, что кроме Пескова никто больше об итогах переговоров не сообщил: ни Лукашенко, ни Путин. Это может говорить только об одном: результатов как таковых нет.





Думаю, Лукашенко летел в Сочи в надежде получить 3 миллиарда долларов. Был расчет, что возможно выцыганить эту сумму удастся за счет кредита, который был обещан на строительство БелАЭС. Но, видно, из этого ничего не получилось.





Что, впрочем, естественно. С какого бы кармана деньги не выдавались, желательно, чтобы они когда-нибудь вернулись обратно. А в этом, с учетом позиций Лукашенко в Беларуси, уверенности у Москвы нет.





Плюс, судя по всему, Лукашенко не выполнил «домашнего задания», которое ему дали в сентябре прошлого года. В чем бы оно не состояло: то ли в углублении интеграции, то ли, скорее всего, в проведении политических реформ.





В общем, переговоры в Сочи получились безрезультатными.





– Лукашенко на встрече с Путиным заговорил о дорожных картах по углублению интеграции. Почему он поднял этот вопрос?





– Потому что об этом недавно говорил Дмитрий Медведев. Лукашенко должен был дать ответ. А ответ заключается в том, о чем Лукашенко уже много раз говорил: сначала нужно обсуждать выравнивание цен на энергоносители.





А на это Россия не готова, она требует другой последовательности: сначала вы де-факто присоединяетесь к нам, а уже затем будем говорить о цены на газ и нефть.





Москва прекрасно знает Лукашенко, прекрасно знает цену его обещаниям. А для него это повод сказать: ребята, какая единая валюта и прочее, если вы не хотите выравнивать цены на энергоносители. Он знает, что Россия на это не пойдет и на любые упреки ему можно отвечать таким образом.





– Осенью представители российского руководства говорили о необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси. На «Всебелорусском народном собрании» Лукашенко сказал, что референдум по этому вопросу может быть проведен в начале 2022 года. В Сочи эту тему публично не поднимали…





– Мне представляется, что при личном общении с Лукашенко Путин дал понять: собираешься проводить референдум – проводи, но денег тебе до плебисцита не дадим. А если дадим – то крайне ограниченную сумму во избежание дефолта, чтобы Беларусь могла выполнять обязательства перед Россией.





– В процессе по делу Виктора Бабарико объявили перерыв на две недели – якобы из-за болезни одного из членов состава суда. Стоит ли искать связь между этим фактом и переговорами в Сочи?





– Однозначно говорить об этом, конечно, сложно. Но, во всяком случае, я не исключал бы такой вероятности.