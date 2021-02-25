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"Винтики системы" Почему в Армении - армия с народом, а в Беларуси - с Лукашенко

Почему в Армении армия поддержала народные протесты и потребовала отставки Никола Пашиняна, а в Беларуси, напротив, активно участвовала в подавлении народных протестов?


Почему в Армении армия (в виде генштаба) поддержала народные протесты и потребовала отставки Никола Пашиняна, а в Беларуси армия, как показал судебный процесс в Бресте, активно участвовала в подавлении народных протестов? На этот вопрос в своем телеграме отвечает политобозреватель Валерий Карбалевич

"Причин много. Обозначу лишь несколько.

Армения уже 30 лет находится в состоянии войны. Поэтому армия объективно имеет значительный политический вес.

К тому же Армения в конце прошлого года потерпела тяжелое военное поражение в войне с Азербайджаном. Что имело своими последствиями глубокую национальную травму. И кто-то за это должен ответить.

В Армении политическая система относительно демократична. Страна пережила в 2018 году победную “цветную революцию”, которая лишний раз показала, что народ – субъект политики.

Ничего этого в Беларуси нет. Слава Богу, страна живет без войны. Здесь все государственные институты - всего лишь инструменты в руках Лукашенко. Никакой самостоятельной роли они не имеют. Они - винтики системы. А винтики не могут быть самостоятельным субъектом", - пишет Карбалевич.
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