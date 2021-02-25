В понедельник 22 февраля в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Итоговой пресс-конференеции по ее окончании не состоялось, как и не последовало официальных сообщений о результатах переговоров.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: какими им представляются итоги многочасового общения руководителей Беларуси и России?





«Стоит ожидать более действенных мер по усилению давления со стороны Москвы»





Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что вряд ли Лукашенко и Путин на протяжении шести часов обсуждали формальные, общие вещи.





«Скорее всего речь шла о конкретных стратегических интересах России. Вскользь Лукашенко заявил, что осталось доработать 6-7 дорожных карт по углублению интеграции. И мне кажется, об этом действительно шла речь при переговорах с Путиным. Понятно, что Лукашенко пытается этот вопрос к большому неудовлетворению России затянуть. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать более действенных мер по усилению давления со стороны Москвы», – сказал Усов.





Возможно, на встрече в Сочи обсуждалась и перспектива размещения на территории Беларуси российской военной базы.





«Об этом нигде в последнее время не упоминалось, но очевидно, что Лукашенко нужно расплачиваться за поддержку Путина после 9 августа», – отметил Усов.





Политолог не исключает, что речь также могла идти и о приватизации или приобретении контрольного пакета акций ряда успешных белорусских предприятий.





«Россия вела разговоры об этом начиная с 2000-х годов, а сейчас тот момент, когда за небольшую цену можно купить важные стратегические предприятия, начиная от «Беларуськалия» и заканчивая НПЗ», – считает Усов.





Четвертая тема переговоров в Сочи могла быть связана с дальнейшей финансовой поддержкой Россией белорусского режима.





«Но мы видим, что заявлений о том, что Лукашенко получит новый кредит, сделано не было. Вероятно, его выделение тесно связано с практическими уступками в сфере интеграции и в сфере стратегического сотрудничества. Мне кажется, в ближайшее время могут появится сливы со стороны России о непростом положении Лукашенко, и станет понятно, сто от него требуют», – полагает Усов.





То есть по большому счету Путин или добился, или на пути к тому, чтобы добиться всего желаемого?





«Думаю, это вопрос времени – когда Россия начнет реализовывать стратегический интеграционный захват Беларуси. Это может произойти в разных формах – подписания дорожных карт, размещения военной базы и т.д. Думаю, в ближайшие месяц все станет очевидно», – считает Усов.





«Если возникнет угроза обвала рубля, то спасать его будет уже нечем»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что из-за отсутствия официальных сообщений о результатах переговоров в Сочи о них приходится догадываться по обрывкам информации.





«Думаю, разговор насчет выделения очередного кредита, что официально не подтверждали, все же был. Беларуси нужна финансовая подушка. В прошлом году она была израсходована, золотовалютные резервы снизились. Сейчас баланс вроде бы есть, но если возникнет угроза обвала белорусского рубля, то спасать его будет уже нечем. Поэтому кредит остается очень нужным. Но нам остается только догадываться, к чему пришли стороны, дадут ли кредит или Путин еще будет размышлять», – сказал Желиба.





О чем стороны могли конкретно договориться, так это о перенаправлении большей части транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты взамен портов стран Балтии.





«Самый большой минус этих договоренностей даже не в том, что эта логистика хуже, а в том, что перевозка будет осуществлять РЖД, это потеря для Белорусской железной дороги. Это не экономическое, а чисто политическое решение», – отметил Желиба.





Какой вывод он сделал после слов Лукашенко о работе над дорожными картами по углублению интеграции?





«В Сочи Лукашенко старался понравиться Путину: мы их обновим, модернизируем. Но исполнение так называемой 31-й дорожной карты, где предусмотрен в том числе переход на единую валюту, во многом лишит нас государственного суверенитета. Лукашенко всегда упирался в этом опросе, он понимает: чем тогда он будет командовать? Пока трудно представить, что Лукашенко на это все же пойдет, согласится превратиться в губернатора Северо-западного края», – полагает Желиба.