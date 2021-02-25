



Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире «Беларусь 1» озвучил статистику - сколько уголовных дел «экстремистской направленности» расследует сейчас его ведомство.





Цифра шокирует - 2300!





Ранее правозащитники сообщали о гораздо меньшей цифре - примерно 1800.





Тем временем с 9 августа, за все время беспрецедентно жестокого подавления правящим режимом массовых протестов при помощи пыток, насилия, избиений и убийства мирных граждан в стране по огромному количеству фактов не было заведено НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА.





И лишь совсем недавно сообщалось о возбуждении дела по факту убийства Романа Бондаренко, однако вероятность того, что оно будет расследовано, а виновные будут наказаны, близка к 0.