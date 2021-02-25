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Страна "экстремистов": Носкевич рассказал, сколько заведено дел "экстремистской направленности"

Глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, сколько сейчас расследуется уголовных дел "экстремистской направленности"


Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире «Беларусь 1» озвучил статистику - сколько уголовных дел «экстремистской направленности» расследует сейчас его ведомство.

Цифра шокирует - 2300!

Ранее правозащитники сообщали о гораздо меньшей цифре - примерно 1800.

Тем временем с 9 августа, за все время беспрецедентно жестокого подавления правящим режимом массовых протестов при помощи пыток, насилия, избиений и убийства мирных граждан в стране по огромному количеству фактов не было заведено НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

И лишь совсем недавно сообщалось о возбуждении дела по факту убийства Романа Бондаренко, однако вероятность того, что оно будет расследовано, а виновные будут наказаны, близка к 0.
"Белорусский партизан"
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