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Лукашенко собрался перестроить работу Совета безопасности

Работу Совета безопасности нужно серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.


Он предложил опираться на опыт аналогичных структур в России и Казахстане. "Нам нужно дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Он заявил, что Совет безопасности должен собираться регулярно. А на его заседаниях должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны государства. "Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широкий спектр вопросов, которые нужно решать", — сказал он.

По словам Лукашенко, Беларусь ждёт "непростой год". Он заявил, будто ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа. Ради противостояния этим силам он предложил учесть опыт России, Армении, Кыргызстана и Украины.

"К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих "борцов" и сбежавших из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — всё надо до мелочей предусмотреть с учётом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", — поставил он задачу.
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