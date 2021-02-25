Никол Пашинян (архивное фото)





Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений, Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Заявление подписало все руководство Генштаба, включая начальника, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений, сообщает Sputnik Армения.





В заявлении Генштаба выражается «решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам».





Военные считают, что отставка была осуществлена «без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах».





В Генштабе назвали такое решение «антигосударственным и безответственным».





В заявлении также отмечается, что премьер-министр Армении и правительство «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной дляармянского народа ситуации».



