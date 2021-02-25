



— 200 дней веры и надежд, 200 дней борьбы, боли и страданий. Мы все еще не пришли к нашей цели, но дорога уже принесла нам немало пользы, горькой, но все-таки пользы, — обратился накануне к белорусам руководитель НАУ, член Президиума Координационного совета Павел Латушко.





Он вспомнил о том, как сам 9 августа вышел с избирательного участка:





— Я увидел независимого наблюдателя и специально выдвинул белый манжет рубашки, чтобы показать молодому человеку. Тем вечером у меня было ощущение, что в Беларуси произойдет что-то переломное. И тогда я увидел вспышки от взрыва гранат над центром Минска.





Я видел это зарево, которой продолжилось и 10, и 11 числа. Гранаты рвались одна за одной. Мы все знаем страшные истории тех дней, которые потрясли Беларусь, потрясли весь мир.





Подводя главные итоги пройденного пути, Латушко отметил, что мы узнали, кто на самом деле является большинством и «сами себе доказали, что являемся настоящей нацией, у которой есть воля и характер».





— Мы узнали и другое, что бывает, когда слишком много власти дается одному человеку. И мы расшатали диктатуру, которая укреплялась 26 лет. Нам противостоит бесчеловечный режим. Это страшно, а когда страшно, то хочется спрятаться, но если мы затаимся, режим от этого лучше не станет.





Когда мы достигнем нашей цели, а мы ее обязательно достигнем, никто не сможет сказать нам, что мы эту свободу не заслужили, — уверен политик.





Он признался, что никогда не забывает о сотнях политзаключенных и отметил, что день, когда мы увидим их на свободе, станет первым днем Новой Беларуси.