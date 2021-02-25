Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена.





По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".





Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну, пишет korrespondent.net/





В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии COVID-19.





При этом Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в марте прошлого года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.



