Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата





Данное решение принял парламент Венесуэлы, информирует France24.





«По решению президента (Венесуэлы) Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата», - отметил председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.





Он также уточнил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.





22 февраля Евросоюз расширил секционный список. В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.