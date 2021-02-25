



Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Майком Помпео, информирует агентство «РИА Новости»





«Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах», - отметил Чапутович.





Он также уточнил, что министры иностранных дел стран Евросоюза уже начали готовить санкционный список.





Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и будет рассматривать санкции против «ответственных за насилие и фальсификацию».