Глава МИД Польши: Санкции ЕС в отношении Беларуси будут только персональными
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции Европейского союза в отношении руководства Беларуси должны быть только персональными.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Майком Помпео, информирует агентство «РИА Новости».
«Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах», - отметил Чапутович.
Он также уточнил, что министры иностранных дел стран Евросоюза уже начали готовить санкционный список.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и будет рассматривать санкции против «ответственных за насилие и фальсификацию».
09:11 25/02/2021
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