Адвоката Николая Статкевича лишили лицензии

"Только что дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов отменила лицензию адвоката Сазанчука Владимира Степановича, который защищал Николая Статкевича и Дмитрия Козлова (Серый кот)", - написала Марина Адамович в своем facebook-аккаунте.





Напомним, что ранее адвокатских лицензий лишились уже многие адвокаты, защищавшие политзаключенных. В связи с этим Мария Колесникова даже обратилась к мировой адвокатской общественности с призывом повлиять на ситуацию.





Как сообщалось, Статкевича задержали 31 мая 2020 года по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Уголовное дело по этой же статье завели на супруга Тихановской – Сергея Тихановского и его соратников, а также на других белорусских блогеров - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова. Позже Статкевичу также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки").





Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами "Европейской Беларуси" Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко.







