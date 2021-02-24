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Министр: Литва надеется на поддержку ЕС в блокировании электроэнергии с БелАЭС

В связи с выраженными Литвой надеждами на поддержку Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК, сообщило Министерство энергетики.


  "Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с К. Симсон, сообщает delfi.lt.

Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже – таким образом, Литва потребляет белорусскую электроэнергию и платит за нее.

"Это создает угрозу для проекта синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", – отметил Д. Крейвис. 

Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для ЕС.
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