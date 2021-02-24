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В Беларуси на присутствие западных дипломатов в судах реагируют, как и в России

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз высказался о присутствии иностранных дипломатов на громких судебных процессах в нашей стране. Он считает его "необоснованным" в случае, если суды не касаются их граждан. Глаз видит "попытку внедрения западными странами новой практики — практики воздействия на суд через дипломатов", "попытку скрытого участия в принятии судебного решения путём оказания давления на суд".


Безопасность в здании, где судят Виктора Бабарико / БЕЛТА​

"Речь идёт о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства, — продолжает пресс-секретарь МИДа. — Данная практика является неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти", передает Еврорадио.

Анатолий Глаз видит в этом "злоупотребление дипломатическим статусом", "спланированные PR-акции коллективного посещения судебных процессов".

МИД Беларуси "оставляет за собой право пресекать подобные попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом".

В феврале 2021-го в российском МИДе присутствие западных дипломатов на суде Алексея Навального расценили как "вмешательство во внутренние дела России". И в пресс-службе МИДа РФ, и в пресс-службе российского президента заявляли о попытках давления на суд.
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