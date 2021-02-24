Илья Варламов прокомментировал видео, где гомельский военком передал «заряд энергии» от Лукашенко своим коллегам
Российский блогер Илья Варламов прокомментировал видео, на котором гомельский военком Андрей Кривоносов, передает своим подчиненным «заряд энергии», который получил от Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
«После того, как подержался за руку Лукашенко, он настолько возбудился, что пошел передавать «энергетику своим подчиненным», — рассказывает Варламов предысторию видео, называя военкома «пухленьким воякой», пишет Сильные новости.
Варламов подчёркивает, что в России разыгрывается белорусский сценарий. Полиция уже начала бить демонстрантов.
«Смотря на такие видео становиться страшно от того, насколько в Беларуси произошел отрицательные отбор в силовых структурах. Люди, которые должны были защищать страну, бороться с террористами и придерживаться определенных идеалов, вынуждены участвовать в унизительной клоунаде», — заявляет Варламов.
Напомним, на ВНС Андрей Кривоносов пожал руку Лукашенко, надеясь получить «заряд энергии и решимости». Позже он заявил, что после ВНС испытал те же эмоции, которые чувствует «ребенок, который впервые в жизни попал на большой праздник», и пообещал раздать энергию «всем, кому только смогу».
В Гомеле Андрей Кривоносов поделился «зарядом бодрости и решимости» не только с военными, но и с милицией.
18:33 24/02/2021
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