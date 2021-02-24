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Клинтон напишет политический триллер о госсекретаре США

Бывшая глава Госдепартамента и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напишет книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни.


Роман, получивший название «State of Terror» (можно перевести как «Состояние ужаса» или «Государство террора»), выйдет 12 октября 2021 года в издательстве Simon & Schuster.

Главным героем книги, жанр которой определяют как политический триллер, станет госсекретарь США, присоединившийся к администрации своего бывшего соперника на выборах.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», — говорится в описании книги. 

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год в администрации Барака Обамы. Ранее она выпустила уже семь книг, в том числе воспоминания о предвыборной кампании 2016 года, в которой она проиграла Дональду Трампу.

Луиза Пенни — автор серии детективных романов-бестселлеров об инспекторе Армане Гамаше из полиции Квебека. Ее книги переведены на 31 язык.
Источник: meduza.io
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