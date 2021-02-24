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Политзаключенному бизнесмену Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца

Жена задержанного в Минске соучредителя онлайн-изданий Kyky.org и The Village Беларусь Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что срок его содержания под стражей вновь продлен.



"Уже 6 месяцев в тюрьме. Сегодня стражу продлили еще на 2 месяца", - написала в среду в своем Facebook Зеленкова.

Бизнесмен Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и The Village Беларусь, владелец рекламного агентства Vondel / Hepta, галереи современного искусства "Ў" был задержан в августе в Минске.

У адвоката Василевича и других участников процесса взята подписка о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют бизнесмену невозможно.
 
В конце августа стало известно, что главный редактор онлайн-журнала kyky.org Анастасия Рогатко, а также часть сотрудников этого издания уехали из Беларуси.
Интерфакс
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