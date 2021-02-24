







"Уже 6 месяцев в тюрьме. Сегодня стражу продлили еще на 2 месяца", - написала в среду в своем Facebook Зеленкова.





Бизнесмен Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и The Village Беларусь, владелец рекламного агентства Vondel / Hepta, галереи современного искусства "Ў" был задержан в августе в Минске.





У адвоката Василевича и других участников процесса взята подписка о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют бизнесмену невозможно.

В конце августа стало известно, что главный редактор онлайн-журнала kyky.org Анастасия Рогатко, а также часть сотрудников этого издания уехали из Беларуси.







