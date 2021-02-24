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ТК Незыгарь назначил Медведва "куратором Беларуси"

Телеграм-канал "Незыгарь", специализирующийся на кремлевских сливах, объяснил, почему в контексте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи все время говорили про Дмитрия Медведева.


Несмотря на сопротивление Минска, куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев, пишет "Незыгарь". Через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции. 

Первой проверкой договороспособностей Минска станет дело Бабарико и возврат к конституционной реформе.

Напомним, что Медведев так и не приехал на встречу с Лукашенко. Занят был. Но по телефону поговорили и договорились встретиться.

А тем временем суд над Виктором Бабарико под предлогом чьей-то болезни вчера был остановлен на неопределенное время.
"Белорусский партизан"
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