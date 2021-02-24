ТК Незыгарь назначил Медведва "куратором Беларуси"





Несмотря на сопротивление Минска, куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев, пишет "Незыгарь". Через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции.





Первой проверкой договороспособностей Минска станет дело Бабарико и возврат к конституционной реформе.





Напомним, что Медведев так и не приехал на встречу с Лукашенко. Занят был. Но по телефону поговорили и договорились встретиться.





А тем временем суд над Виктором Бабарико под предлогом чьей-то болезни вчера был остановлен на неопределенное время.



