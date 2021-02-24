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Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", сообщила пресс-служба главы государства.

По обнародованным во вторник вечером данным, согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991г в Минске помимо нее подписали также Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, пишет interfax.by

"Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения Совета", - отмечают в ОПУ.

Кроме того, согласно указу главы государства, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте.

"Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", - говорится в сообщении.
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