+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Позняк опять всех критикует

Лидер Консервативно-христианской партии - БНФ Зенон Позняк в очередной раз раскритиковал оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую.

 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Продолжается медийная пропаганда по созданию из Бабарико великого политика, любимца белорусского народа и мощного "оппонента" Лукашенко, которого Лукашенко якобы больше всего боится. Хвастуны — публика однородная: больше всего журналисты (что не удивительно) и теоретики от политики. (Об агентуре Москвы даже не вспоминаю.) Естественно, никто из них не говорит (будто не слышали), что Бабарико — креатура Кремля (через "Газпром") и что лично Путин причастен к газпромовскому проекту», - отметил Позняк. 

Он также раскритиковал Тихановскую за её последние инициативы и заявил, что пропаганда образа Бабарико идет вразрез с фигурой Тихановской.

«Понятно, что Бабарико не поднимешь на номер один, не опустив Тихановскую, которую сами же слепили. Её незаметно, кстати, как раз и опускают. В последнее время Тихановская без перерыва вещает серийные глупости (о праздновании 23 февраля в новом значении и т. п.)», - указал он.

По словам Позняка, в этой борьбе нет места для национальных белорусских интересов. 

«Беларусь у них только на губах и подразумевает "страну для жизни" в составе России, но не свободную белорусскую нацию. Для них белорусский язык не является демократией, а история борьбы за белорусскую независимость — чужая и ненавистная», - подытожил он.

Напомним, что Зенон Позняк так и не выполнил вое обещание вернуться в Беларусь, если ситуация будет критической. При этом критиковать тех, кто хоть как-то пытается сопротивляться диктатуре тут, в Беларуси, он не устает.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]