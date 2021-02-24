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Пашинян заявил о неэффективности российских «Искандеров»

Российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян в интервью изданию 1in.am.



Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. 

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%?» — сказал Пашинян. На уточнение журналиста, разве так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. Основное назначение системы — уничтожение комплексов ПВО и ПРО противника, а также целей на расстоянии до 500 км. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.

Белорусское военное руководство неоднократно заявляло о желании иметь "Искандеры". Но надо ли?
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