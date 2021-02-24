



Как сообщалось ранее, Дмитрия Мезенцева планируют перевести на пост секретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.





Лукьянову 69 лет. Последние четыре года он работает послом России в Латвии. У него есть опыт банковской работы, а также работы в российском Совете безопасности — там он служил заместителем секретаря и занимался международными вопросами.





Лукьянов публично комментировал конфликтные ситуации — например, говорил, что украинский Майдан 2013-2014 годов организовал Запад, чтобы усложнить жизнь России. Заявлял, что на территории Польши действовали "лагеря по подготовке боевиков".





За последние три года Москва назначит третьего посла в Минске. По словам "Коммерсанта", Лукьянов, как и Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а политический назначенец.