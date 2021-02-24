+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Из Телеграм: Путин решил «отзеркалить» многолетнюю тактику Лукашенко

По Сочи понятно, что ничего не понятно. Но давайте попробуем посмотреть на ситуацию следующим образом, пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».



Юлить, превращать переговоры в формальность, забалтывать. Громко кричать о дружбе и братстве через медиа, на практике щемить через разные схемы в пользу себе, втихую договариваясь с Западом. Откладывать решение важных вопросов для второй стороны на потом, т.е. на никогда.

Чья тактика? Многолетняя тактика Лукашенко. А что если Путин решил отзеркалить?

Катаются на лыжах, обедают. Формально по времени проводят вместе полдня, фактически после катаний-обедов на содержательный разговор остается не так много времени. Довольно холодно прощаются, но внешне приятельственно.

В это время в программе «Время» выходит сюжет про мир, дружбу и жвачку между союзниками. И параллельно в это же время останавливают фуры с цветами. Для цветочников 8 марта - это самый хлебный день в году. «Белорусские» цветы не едут к потребителю в Москву, создавая угрозу дефицита. А ФСБ в Калининграде задерживает контрабандные белорусские сигареты. Не только Польша и Литва, но ФСБ и калиниградская таможня. Потоки обрубаются как-то удивительным образом синхронно со стороны «западных партнеров» и «братской России». Понаблюдаем, совпадение ли.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]