Скриншот с видео









- Путин, как мы видим, вынужден поддерживать Лукашенко прежде всего в его стремлениях подавить протест и стабилизировать ситуацию в Беларуси, -- Павел Усов. -- Ведь, конечно же, это непредсказуемые процессы, и даже приход промосковских сил в Беларуси не дает стопроцентной гарантии того, что страна останется полностью лояльной и ориентированной на геополитическое пространство России. {...} несмотря ни на что, у большинства белорусов, к сожалению, остаются довольно сильные пророссийские настроения, что Москва может использовать в своей дальнейшей внутренней политике в Беларуси.





Что касается Путина, я думаю, сейчас у него руки более развязаны, потому что Лукашенко удалось подавить протесты. Правда, ожидается, что, возможно, в какой-то степени активизация белорусского общества произойдет весной, но лично я в это не верю. После такой обширной массовой волны репрессий, превентивных атак на гражданское общество, на активистов вряд ли возможно ожидать усиления протестной волны, скажем, в апреле-мае 2021 года. Поэтому Путин здесь может действовать в отношении Лукашенко более напористо, активно и агрессивно, требовать от него реализации соглашений, которые были достигнуты в Сочи в сентябре 2020 года. Мы до сих пор не знаем и вряд ли узнаем, пока у власти находятся эти два персонажа, чего касались эти соглашения. Но хочу напомнить, что все те визитеры, которые приезжали в Беларусь на протяжении 2020 года, от Нарышкина до Лаврова, передавали Лукашенко привет от Путина и напоминали о каких-то сочинских соглашениях.





Соответственно, вопрос, какова суть этих соглашений. А их состав, на мой взгляд, ограничен и касается двух важных аспектов. С одной стороны, это может быть российская военная база в Беларуси, установление которой Россия весьма интенсивно продвигала, начиная с 2014-15 годов. К сожалению для Москвы, эти переговоры и давление на Лукашенко ничем не закончились, и к этому вопросу Москва может снова вернуться.





Напомню, что осенью 2021 года в Беларуси пройдут очередные учения "Запад-2021", где потенциальными врагами будет не только Запад, НАТО, Литва, Латвия и Польша, но и Украина. Потому Лукашенко активно обвиняет Украину в том, что Киев чуть ли не поставлял оружие в Беларусь. В контексте этих учений может быть решен вопрос размещения именно военной базы России, ведь два российских военных объекта и так оперируют в Беларуси.





Второй момент – это углубление интеграции. Здесь я напомню интервью Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совбеза России, который вернулся к активной риторике углубленной интеграции вплоть до введения совместной валюты. Я думаю, в этом направлении Путин тоже будет вест давление на Лукашенко, тем более что на сегодняшний день чем-то существенным белорусский диктатор ответить Москве не может, он полностью экономически зависим от Москвы. Ему позарез нужны деньги, порядка двух-трех миллиардов – эти цифры звучали из уст самого Лукашенко и из уст премьер-министра Головченко: для стабилизации и дальнейшего развития экономики необходимо 3,5 миллиарда долларов. Это плата за те репрессии, которые проходят в Беларуси. Силовиков нужно поддерживать, эту систему нужно поддерживать, она же ничего не производит, а только поглощает. Соответственно, лояльность в нынешних условиях покупается за очень большие деньги. В Москве это понимают. Я думаю, нынешняя ситуация в отношениях с Москвой для Лукашенко катастрофическая, то есть сказать "нет" Путину он уже не сможет.