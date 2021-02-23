



Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:





+375 44 734 45 51

+375 29 835 94 49

Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna









23 февраля





Стало известно о задержании в Минске YouTube-блогера Руслана Линника (имеет на своем канале более 90 тысяч подписчиков). Известно, что сейчас он находится в ИВС на Окрестина. В рамках какого дела он задержан, в данный момент устанавливается.





В Бресте на площади Ленина задержан заместитель председателя областной организации БСДП и блогер Сергей Мазан, передает "Белсат". Как рассказала председатель Брестского отделения БСДП Анна Канюс, Сергей позвонил в офис и сказал, что он задержан. Мужчины, которые его задерживали, показали удостоверения наркоконтроля. Сейчас связи с ним нет.





В Могилеве в ОБЭП вызвали бывшего директора истории города Алексея Батюкова для "разговора". Позже волонтерам "Могилевская весны" стало известно, что опрос касался его увольнения. Несмотря на то, что по первоначальной информации его вызвали в ОБЭП, беседовал с ним сотрудник Ленинского РОВД, который заполнял какую-то анкету. В частности, у Батюкова интересовались, сам ли он уволился из музея или же был уволен. Также милиционер спрашивал, был ли расторгнут контракт по политическим мотивам. Кроме Батюкова, на подобном разговоре побывали несколько десятков могилевчан.





22 февраля





Вечером 22 февраля в минской Лошице были задержаны участники районного марша. Телеграм-канал "Списки задержанных" приводит фамилии задержанных:





1. Бедункевич Евгений

2. Бокша Дарья Сергеевна

3. Ковалева Екатерина Георгиевна

4. Лотовчиц Инна Алексеевна

5. Лукашевич Н.Н

6. Лях Елена Петровна

7. Малько Ольга Николаевна

8. Мамчиц Анна Александровна

9. Мацкевич Е.Л.

10. Минченко О.Ф.

11. Новиченко Дарья Васильевна

12. Семенюк Елена Марковна

13. Троцкий Вадим Александрович

14. Тушкин Александр Сергеевич

15. Хадатович Евгений Игоревич

16. Черкас Вадим

17. Шевко З.С.

18. Ярошевич Дмитрий