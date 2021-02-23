Светлана Тихановская / Кадр из видео​





Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.





"Если бы поставили условие, что Сергей выходит, а остальные сидят — нет. Он бы сам не согласился, и я бы на такое не согласилась", — сказала Тихановская.





Она подчеркнула, передает Еврорадио, что как политик думает не только о муже, но и обо всех политзаключённых: по всей стране множество таких Сергеев сидят.



