Тихановская — о политзаключённых: по всей стране множество таких Сергеев сидят
Светлана Тихановская не согласилась бы на условие, что её мужа выпускают, а остальные политзаключённые останутся за решёткой.
Светлана Тихановская / Кадр из видео
Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Если бы поставили условие, что Сергей выходит, а остальные сидят — нет. Он бы сам не согласился, и я бы на такое не согласилась", — сказала Тихановская.
Она подчеркнула, передает Еврорадио, что как политик думает не только о муже, но и обо всех политзаключённых: по всей стране множество таких Сергеев сидят.
21:11 23/02/2021
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