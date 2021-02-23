Зачем Лукашенко катался на лыжах с «единственным другом»





© Официциальный сайт Кремля





А учитывая преследуемые Путиным и Лукашенко цели, им впору было не кататься на лыжах на Красной Поляне, а выделывать замысловатые пируэты фристайла.





Судя по заявлениям Путина и Лукашенко, они в основном обсуждали экономическое сотрудничество и ситуацию с коронавирусом. Но кто поверит, что переговоры ограничивались только этими темами? Для самопровозглашенного президента Беларуси вопросом выживания его режима является согласие «единственного друга» на предоставление очередного кредита в размере 3 млрд долл., пишет zn.ua. А для многолетнего хозяина Кремля важно было добиться от «минского старожила» реальных шагов Беларуси по интеграции в Союзное государство, в военном сотрудничестве, и наконец выполнения договоренностей, достигнутых в сентябре прошлого года.





Путин политически и финансово поддержал Лукашенко в разгар внутриполитического кризиса, начавшегося в Беларуси прошлым летом после сфальсифицированных властями результатов президентских выборов. Взамен тот должен был начать в стране процесс транзита власти, конституционную реформу и диалог с оппозицией, а также прекратить неоправданное применение силы. Однако эти договоренности, достигнутые на пике белорусских протестов, не были выполнены самопровозглашенным президентом Беларуси.





Лишь в середине февраля в Минске состоялось Всебелорусское народное собрание, где Лукашенко заявил: проект новой конституции будет подготовлен в течение года и вынесен на референдум в начале 2022-го. При этом он ничего не сказал о досрочных президентских выборах, которые ранее обещал провести после конституционной реформы, тем самым продемонстрировав, что намерен и далее возглавлять страну.





Но за прошедшие полгода ситуация в Беларуси изменилась. Уличные акции протеста пошли на спад и Лукашенко, не признанный международным сообществом и ослабленный внутриполитическим кризисом, взял ситуацию в стране под контроль. Он вполне еще способен сохранять власть пару-тройку лет. Да и в Кремле, где надеются на приход пророссийского руководства в Беларуси и весьма заинтересованы в транзите власти, похоже, решили пока не форсировать процесс отстранения Лукашенко. В результате самопровозглашенный президент вновь пытается вести традиционную игру в интеграцию Беларуси с Россией, стремясь выторговать у Москвы новые кредиты и скидки на нефть и газ.





Удалась ли ему данная тактика и в этот раз? Лукашенко заявлял, что не поедет в Россию что-либо просить. Ни до встречи, ни после нее публично ни слова не было сказано о 3 млрд. Тем не менее эксперты не сомневаются, что рано или поздно Лукашенко получит столь необходимый для белорусской экономики российский кредит. Даже без выполнения ранее достигнутых договоренностей о транзите власти.





Вопрос в том, какую цену все же придется заплатить самопровозглашенному президенту Беларуси.





Примечательно, что перед встречей с Путиным Лукашенко упомянул о работе по «дорожной карте» сотрудничества двух стран. По его словам, из 33 дорожных карт на сегодняшний день осталось около шести-семи, над которыми продолжают работать правительства. Он подчеркнул, что почти все «дорожные карты» по различным направлениям сотрудничества двух стран готовы к подписанию. (Летом прошлого года посол Беларуси в России Владимир Семашко заявлял, что из 31 «карты» согласовано 28.)





Официциальный сайт Кремля





Скорее всего, после сочинской встречи Лукашенко вынужден будет пойти на определенные движения в рамках Союзного государства, а не ограничиваться ритуальными заявлениями о союзе «братских стран»: в год тридцатилетия распада СССР в Кремле надеются на ощутимый прогресс в деле интеграции России и Беларуси. Кроме того, одним из последствий катания на лыжах в Красной поляне будет постепенное наращивание военного присутствия РФ в Беларуси, в том числе и путем увеличения количества совместных российско-белорусских учений.





В то же время, когда глава белорусского МИДа Владимир Макей заговорил о возможном отказе Беларуси от принципа нейтралитета, похоже, Лукашенко будет «играть» вокруг создания полноценной российской военной базы на территории республики, пытаясь отстрочить принятие решения о ее появлении.





На территории Беларуси уже существуют два российских военных объекта — 474-й отдельный радиотехнический узел (находящийся неподалеку от города Барановичи) и 43-й зональный узел связи ВМФ (расположенный в районе города Вилейка). Оба объекта не имеют статуса военной базы. Это технические пункты, занимающиеся радиолокационной разведкой и связью. При этом российское руководство постоянно ставит вопрос о создании российской военной авиабазы под Бобруйском. Ее появление стало бы для нашей страны дополнительным источником угрозы. Однако пока дело ограничивалось лишь разговорами.





По информации ZN.UA, в Сочи было принято решение о допуске российских компаний к приватизации «флагманов» белорусской экономики в транспортной, энергетической и машиностроительной отраслях. Ожидается, что соответствующий план действий будет согласован в течение марта. Хотя, как отмечают источники ZN.UA, Лукашенко рассчитывает, что допуск будет «взвешенным» и скрыто саботироваться.





Официциальный сайт Кремля





Переговоры Лукашенко и Путина прошли на фоне ужесточения репрессий против оппонентов режима Лукашенко. По данным правозащитников, уже более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, а власти страны возбудили более 900 уголовных дел против участников акций протестов. Показательная жестокость приговоров напоминает сталинские процессы. Так, на минувшей неделе журналистов вещающего в Беларуси польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к двум годам колонии общего режима за видеотрансляцию разгона митинга в Минске прошлой осенью.





Хотя протесты в Беларуси идут на спад, весной ожидаются новые акции противников режима. Восстановить их масштабность сложно, если для этого не будет создан серьезный повод. Противники Лукашенко это понимают. Не случайно экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в интервью Le Temps, что оппозиция «потеряла улицы». Тем не менее она призвала белорусов снова выйти на улицы городов в День Воли — 25 марта. Сторонники Тихановской отмечают, что этот день «может стать ключевой датой весенних протестов».





На фоне усиления репрессий в Беларуси, Евросоюз принял решение подготовить новые санкции против представителей режима Лукашенко. Напомним, что в санкционный список ЕС уже включены 84 физических лица и семь юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Тихановская назвала эти ограничительные меры «насмешкой»: «Режим Лукашенко смеется».





Но сколь бы мягкими ни были санкции Запада, действия ЕС и США сужают поле для маневров Лукашенко. Москва будет продолжать оказывать на Минск явное и тайное давление, а правящий режим — все больше дрейфовать в кильватере Кремля.



