



В интервью Свабода Premium Болкунец заявил, что поднятый правителем Беларуси вопрос о дорожных картах по углублению интеграции – способ польстить Москве.





Из этого же разряда внешнее поведение Лукашенко, который словно российский губернатор демонстративно записывал за Путиным (такое уже было на их встрече в сентябре прошлого года).





Болкунец считает, что тема интеграционных карт была закрыта в конце 2019 года и для Кремля эта тема теперь неактуальна. Поскольку там понимают, что Лукашенко нелегитимен и поэтому законность подписаниям им документов, определяющих судьбу страны, будет ставится под сомнение.





Политолог пошутил: Лукашенко сложно с цифрами. То на выборах за него странным образом голосуют 80%, то теперь 30 дорожных карт вдруг превратились в 33.





Болкунец считает, что правитель Беларуси не выполнил ничего из обещанного Путину в сентябре по поводу транзита власти. Лукашенко намерен тянуть время с проведением конституционной реформы – возможно, даже до 2025 года.





При этом правитель Беларуси понимает, что Москва, несмотря на недовольство, убирать его не будет. Она не всесильна, ее возможности в нашей стране ограничены.





По мнению Болкунца, Россия может вновь дать деньги белорусским властям, чтобы не допустить дисбаланса или краха ее экономики. Для Москвы может быть важно предложение министра иностранных дел Владимира Макея об исключении из белорусской Конституции пункта о стремлении страны к нейтралитету.





Напомним, на протяжении 2019 года Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали за закрытыми дверями 30 дорожных карт по углублению интеграции. Тогда сообщалось, что если их примут пакетом, то стороны могут вернуться к проработке 31-й карты.





Позже СМИ выяснили, что в ней предусматривалось создание 12 наднациональных органов, в том числе единого эмиссионного центра, счетной палаты, суда Союзного государства и единого таможенного органа.