Союзное строительство: Лукашенко не хочет, Путин не может

Шесть с половиной часов длились переговоры Лукашенко с Путиным в Сочи.

Катались на лыжах, катались на снегоходах, ели, гуляли, клялись в дружбе и верности. Такую картинку показала нам и российская, и белорусская пропаганда.

А уже на следующий день, 23 февраля, Лукашенко и путин побеседовали по телефону. «Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство). Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - сообщает president.gov.by.

Конкретной информации о главных темах разговора и принятых решениях нет. Поэтому «Белорусский партизан» попросил поделиться впечатлениями от переговоров председателя Верховного Совета 12 созыва Мечислава Гриба.





-Нам показали покатушки на лыжах, совместный обед, объятия – прямо дружба не разлей вода. А вот как Путин принял отчет Лукашенко (ведь это был отчет), принял или нет, сделал свои замечания или промолчал, выдвинул новые предложения или требования – никому, кроме их двоих, не известно.





У меня возникает вопрос: а зачем было летать в Сочи и тратить на это государственные средства? Если там не обсуждались серьезные вопросы, никаких важных решений не приняли – к чему тогда весь этот цирк?





-Как минимум, Лукашенко слил новую информацию: оказывается, дорожных карт углубленной интеграции уже не 30, а целых 33!





-Действительно, цифра 33 прозвучала. И тут же Лукашенко говорит, что не согласованы то ли 6, то ли 7 дорожных карт. Разве нельзя сказать: ровно 6 или ровно 7 дорожных карт? Разве нельзя посчитать пальцы на одной руке?





-В какую стадию уже вступила эта игра?





-Союзное государство между Россией и Беларусью невозможно. Как невозможно союзное государство между Республикой Беларусь и ФРГ, или США, или Великобританией, или даже с Францией. Большое и маленькое нельзя объединить в одно государство с равными правами. Даже самые благопристойные отношения большого соседа к маленькой стране с течением времени рассыплется и большое задушит маленькое в зародыше. Эта игра может привести только к потере независимости и суверенитета.





-И сам Лукашенко саботирует углубленную интеграцию. Но в Сочи явно обсуждалось не союзное строительство, а конституционная реформа. О чем умолчали Лукашенко и Путин?





-Конституционная реформа Лукашенко сегодня вообще не нужна. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: если ты, единственный владелец всей власти, постепенно начнешь передавать власть другим ветвям власти, то в скором времени у тебя ничего не останется – власть просто вырвут из твоих рук. Как только власть начнут делить – считай, ее больше нет. А суть конституционной реформы – поделиться властью, о чем Лукашенко сам когда-то говорил: часть полномочий передать законодательной власти, часть – исполнительной, часть – сохранить за Всебелорусским народным собранием. Нужно делиться властью. Но раздел власти может привести к очень нежелательным последствиям для правящего режима.





-Но для Путина слишком большие риски - строить союзное государство с человеком, у которого весьма сомнительная легитимность.





-В России тоже понимают, что продолжать союзную интеграцию дальше невозможно. Раньше или позже власть в Беларуси изменится, к власти придут другие люди. И кто сказал, что власть не возьмут настоящие демократы? И они поставят вопрос ребром: на каком основании вы подписывали соглашения с нелегитимным руководителем? Мы предупреждали? Предупреждали. И мы эти соглашения не признаем. Самое главное, что позицию новой власти поддержит весь цивилизованный мир: и Евросоюз, и США. И что тогда делать России? Воевать?





В России очень и очень боятся белорусской революции: если утром революция состоится в Беларуси, то вечером она уже будет в России. Или наоборот. Нагородили огород, а сейчас и сами не знают, как расхлебывать.







